ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء ، و 13.78 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.59 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش ، و134.32 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء بزيادة قرش ، و 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.73 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و 71.37 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الكويتى: 162.88 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و 164.11 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.30 للشراء و 36.37 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة