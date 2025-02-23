سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنك البركة، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.51 جنيه للشراء، و 50.61 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، و 50.61 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.55 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.