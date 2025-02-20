انخفاض سعر الريال السعودي اليوم في 4 بنوك خلال تعاملات الخميس
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر صرف الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
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