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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم في 4 بنوك خلال تعاملات الخميس

09:59 ص الخميس 20 فبراير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم


البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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