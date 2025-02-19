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ارتفاع الدينار البحريني.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:14 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء ، و 13.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.80 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و134.49 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرش.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و 13.89 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 70.82 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 71.41 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.11 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و 164.18 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.19 للشراء و 36.26 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة

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