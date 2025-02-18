إعلان

لأصحاب المحافظ الإلكترونية.. ما هي عمولة السحب الكاش من فوري؟

03:34 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

المحافظ الإلكترونية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

يتيح بنك مصر خدمة السحب والإيداع من المحافظ الذكية المرتبطة بالهاتف المحمول عبر ماكينات "فوري" المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة بنوك مصر لإتاحة الخدمة لكافة العملاء على مستوى الجمهورية وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

وتتيح الخدمة بالتعاون مع شركة بنوك مصر لمنظومة ميزة ديجتال لجميع العملاء الذين يمتلكون محفظة إلكترونية من أي بنك أو مؤسسة مالية إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي من خلال نقاط البيع الإلكترونية المتاحة من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بسهولة ومرونة.


ويقدم مصراوي أهم المعلومات حول السحب والإيداع من المحافظ الذكية عبر ماكينات فوري.


- الحد الأقصى لرصيد المحفظة الشهري: 200 ألف جنيه شهريا.


- الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي: يبلغ 60 ألف جنيه لكافة المعاملات.


- عمولة السحب النقدي: يخصم البنك 2% من إجمالي المعاملة بحد أدنى جنيهين.


- عمولة الايداع النقدي: مجانا لا يوجد.


- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 4000 جنيه لكل عملية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المحافظ الإلكترونية عمولة السحب الكاش من فوري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية مع فوري وبنوك مصر
أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة
بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف عنها؟