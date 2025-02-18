لأصحاب المحافظ الإلكترونية.. ما هي عمولة السحب الكاش من فوري؟

كتبت- منال المصري:

يتيح بنك مصر خدمة السحب والإيداع من المحافظ الذكية المرتبطة بالهاتف المحمول عبر ماكينات "فوري" المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة بنوك مصر لإتاحة الخدمة لكافة العملاء على مستوى الجمهورية وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

وتتيح الخدمة بالتعاون مع شركة بنوك مصر لمنظومة ميزة ديجتال لجميع العملاء الذين يمتلكون محفظة إلكترونية من أي بنك أو مؤسسة مالية إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي من خلال نقاط البيع الإلكترونية المتاحة من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بسهولة ومرونة.



ويقدم مصراوي أهم المعلومات حول السحب والإيداع من المحافظ الذكية عبر ماكينات فوري.



- الحد الأقصى لرصيد المحفظة الشهري: 200 ألف جنيه شهريا.



- الحد الأقصى للسحب والإيداع اليومي: يبلغ 60 ألف جنيه لكافة المعاملات.



- عمولة السحب النقدي: يخصم البنك 2% من إجمالي المعاملة بحد أدنى جنيهين.



- عمولة الايداع النقدي: مجانا لا يوجد.



- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 4000 جنيه لكل عملية.