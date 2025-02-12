ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 13.42 جنيه للبيع ، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 13.46 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.