ارتفاع سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:06 ص 09/12/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.64 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

