يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- آخر اجتماع في 2025 لبحث سعر الفائدة على الدولار اليوم وغدا وسط توقعات بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

كان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة 0.5% على مرتين في آخر اجتماعين له ليتراجع سعر العائد على الدولار إلى 3.75% و4% وسط تباطؤ معدل التضخم وضغوط الرئيس دونالد ترامب بخفض الفائدة.

وتترقب الأسواق العالمية قرارات الفيدرالي الأمريكي للفائدة باهتمام بالغ وذلك لارتباط التجارة العالمية بالدولار باعتبار أمريكا أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم.