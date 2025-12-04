ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.77 جنيه للشراء، و126.34 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.54 جنيه للشراء، و67.23 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.21 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و155.27 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.