ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:59 ص 03/12/2025

أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.


بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


