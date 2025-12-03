ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.



بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



