بولندا تعلن اعتراض طائرة استطلاع روسية على حدود مجالها الجوي

قال الجيش البولندي في بيان، الخميس، إن مقاتلاته اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق، كانت تحلق على حدود مجالها الجوي.

ومنذ سبتمبر الماضي، أصبحت الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في حالة تأهب قصوى تحسبا لاختراقات محتملة للمجال الجوي، بعد أن انتهكت 3 طائرات عسكرية روسية المجال الجوي الإستوني لمدة 12 دقيقة، بعد أيام من دخول 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي.

وأشار الجيش البولندي في بيانه، إلى أن طائراته اعترضت طائرة استطلاع روسية صباح اليوم، كانت تحلق بالقرب من المجال الجوي البولندي، بعد أن تعرفت عليها بصريا ورافقتها إلى خارج منطقة مسؤوليتها.

وذكر البيان، أنه سُجلت مشاهدات لأجسام تدخل المجال الجوي البولندي من اتجاه بيلاروسيا، موضحا أنه تبين أنها على الأرجح بالونات تهريب تتحرك باتجاه الرياح وسرعتها.