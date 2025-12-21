توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، إعادة العملاء استثمار حصيلة الشهادات ذات سعر الفائدة المرتفع 23.5% و27% وسط تنوع أوعية الادخار واستمرار جاذبية العائد دون أي مخاطر.

ويرى عبد العال خلال حديثه مع مصراوي، أنه لا يوجد قلق من خروج سيولة من حصيلة الشهادات في بنكي الأهلي ومصر وسط استمرار زيادة مدخرات المصريين بالبنوك.

وكان البنكان الحكوميان قد طرحا، في يناير 2024، شهادات ادخار لمدة عام بعائد ثابت بلغ 23.5% يُصرف شهريًا و27% يُصرف سنويًا، بهدف إعادة امتصاص السيولة الناتجة عن استحقاق الشهادات المماثلة ذات العائدين 22.5% و25%.

ونجحت هذه الشهادات في جذب نحو 1.3 تريليون جنيه.

وتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادات مرتفعة العائد في أبريل الماضي، بعد مرور 16 شهرًا على طرحها، وذلك عقب إعادة امتصاص السيولة مرة أخرى من الشهادات التي حل موعد استحقاقها.

وأشار عبد العال أن العائد على الشهادات الثلاثية حاليا الذي يتراوح بين 16% و18% بالبنوك لا يزال مغري للعملاء وسط تباطؤ معدل التضخم.

وتوقع إعادة استثمار العملاء 60% من حصيلتهم في الشهادات ونحو 20% في أذون وسندات الخزانة وباقي الحصيلة قد تذهب لسوق المال والصناديق ذات العائد الثابت ونسبة طفيفة للذهب والعقارات.

نصيحة رئيس البنك الأهلي

وجّه محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، نصيحة لعملاء الشهادات مرتفعة العائد التي سيحين أجلها بإعادة استثمار حصيلتها في شهادات البنك الأهلي قبل انخفاض سعر الفائدة المتوقع.

وفي الوقت الحالي تتوافر فيه شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات بنوعين رئيسيين بسعر عائد مرتفع.

النوع الأول شهادة بعائد متدرج، حيث تمنح 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبلغ متوسط العائد خلال مدة الشهادة نحو 17%.

أما النوع الثاني فهو شهادة بعائد ثابت يبلغ 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات دون أي تغيير، ويُصرف العائد شهريًا، وفق ما قاله الإتربي.