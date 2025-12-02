إعلان

تراجع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:30 م 02/12/2025

سعر الدولار- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.


أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

7 بنوك سعر الدولار مقابل الجنيه نهاية تعاملات اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
هل الأمراض النفسية منتشرة بين المصريين؟.. رد حاسم من د. مهاب مجاهد
عطل فني بالخط الثاني للمترو.. ويؤثر على الحركة في الاتجاهين
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض