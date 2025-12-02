تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.