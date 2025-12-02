إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك اليوم الثلاثاء

كتب : آية محمد

10:44 ص 02/12/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.63 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.67 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي انخفاض سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر
توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة