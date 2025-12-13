

كتبت- منال المصري:

قال جورج إلومبي الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن البنك ضخ 41 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال 30 عاما منذ نشأة البنك وحتى الآن.



جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم لوضع حجر الأساس الرسمي لمركز التجارة الأفريقي "AATC” والمركز الرئيسي بالقاهرة بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري وعددا من مسؤولي البنك.



وأكد إلومبي أن مجموعة حسن علام ستنتهي من إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع له بالعاصمة الجديدة خلال 30 شهرا.



وأكد أن هذا المركز سيكون المركز الأم لكافة المراكز التجارية التابعة للبنك في عدد من الدول الأفريقية موضحا أن البنك سيعمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء مركز في تونس وأبيدجان.



وأكد إلومبي أن هذا المركز سيضم خلال أول عامين من إنشائه نحو ألفين موظف بجانب تشغليه نحو 8 آلاف إيدي عاملة في السنوات المقبلة.



وأشار إلى أن مركز التجارة الأفريقي سيكون مركزا أقليميا للتجارة ويضم مؤسسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحضانات الأعمال وسيعمل على تحفيز السياحة.