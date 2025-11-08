المركزي يبيع أذون خزانة بـ65 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة محلية أجل 3 و9 أشهر بقيمة 65 مليار جنيه غدا الأحد، وفق بيانات منشورة عل موقعها الإلكتروني.

ويعمل البنك المركزي بشكل دوري كل أسبوع على بيع أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر يوم الأحد و6 أشهر وسنة يوم الخميس وسندات خزانة متوسطة الأجل كل يوم اثنين بهدف جمع سيولة لوزارة المالية لسد عجز الموازنة.

يوم الخميس الماضي، باع لبنك المركزي المصري، أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما" وسنة "364 يوما" بنحو 56.6 مليار جنيه بأقل من 24% من السيولة المستهدف جمعه بقيمة 75 مليار جنيه وسط طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة وصل أقصاه 32%.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر تراجع إلى نحو 26.57% مقابل نحو 26.66% بالعطاء السابق.

متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة تراجع إلى نحو 25.49% مقابل نحو 25.55% بالعطاء السابق.