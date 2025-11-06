الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

عكس سعر الدولار اتجاهه الصعودي وانخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و7 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.