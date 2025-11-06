إعلان

الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:43 ص 06/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عكس سعر الدولار اتجاهه الصعودي وانخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و7 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اتجاهه الصعودي مقابل الجنيه منتصف تعاملات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)