مصرف أبو ظبي الإسلامي يربح 9.44 مليار جنيه في 9 أشهر بزيادة 39%

كتب : منال المصري

11:10 ص 06/11/2025

مصرف أبو ظبي الإسلامي

ارتفع صافي أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر 39% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 9.44 مليار جنيه، وفقا للقوائم المالية للمصرف اليوم.

وبحسب بيانات المصرف المنشورة في البورصة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 34% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 14.77 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لمصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 38% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 2.05 مليار جنيه.

وبحسب بيانات المصرف، فإن رصيد إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء ارتفع بنحو 41% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 134.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

فيما ارتفع إجمالي رصيد ودائع العملاء بنحو 18% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 263.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

