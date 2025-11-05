استضاف بنك HSBC مصر في منتداه الثالث لممر الصين الذي عقد في مقره الرئيسي بالقاهرة خلال شهر أكتوبر، عدداً من قادة الأعمال وصناع السياسات والخبراء الماليين لمناقشة تطورات المشهد الاقتصادي القائم بين الصين ومصر، والحديث عن فرص توسيع الأعمال التجارية والتدفقات الاستثمارية الخارجية.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن حركة الاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال مستمرة في التوسع، بما في ذلك في مصر، التي تُعتبر بوابة استراتيجية للأعمال التجارية ومشاريع البنية التحتية والشراكات الصناعية.



وأكد المنتدى مدى التزام HSBC مصر القوي تجاه تطوير الممر التجاري الذي يربط بين الصين ومصر، مسلطاً الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الربط ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "يواصل الممر التجاري الرابط بين الصين ومصر نموه المتسارع واكتساب المزيد من الزخم؛ إذ أننا نشهد قيام العملاء من كلا السوقين بتكوين شراكات في مختلف القطاعات، مما يعكس قوة الالتزام المشترك لكلا البلدين بتعميق أواصر التعاون الاقتصادي فيما بينها".



"وفي الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الصينية إلى توسيع نطاق عملياتها وأعمالها في مصر، يحافظ بنك HSBC على مركزه في طليعة المؤسسات المالية الداعمة لمثل هذه الاستثمارات من خلال خبرته الواسعة في هذا المجال وحلوله المالية الشاملة، وفق ما قاله ويلكوكس.

ولقد شكّل المنتدى منصة للتواصل بين الشركات الصينية العاملة في مصر والجهات المعنية المحلية، مما أسهم في تعزيز الحوار حول الفرص والتحديات التي تُشكل الشراكات المستقبلية.

وقال إدوارد ويكس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الصين: "على الرغم من حالة عدم الاستقرار على المستوى العالمي والتحديات الاقتصادية، برزت مصر كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة للمستثمرين، في حين أن الاستثمار المباشر الخارجي للصين، والذي لا يزال صغيراً نسبياً مقارنة بحجم اقتصادها".



ومن المتوقع أن يرتفع مع سعي المزيد من الشركات الصينية إلى النمو في الخارج مدفوعاً بالابتكار والاستدامة وتطوير التكنولوجيا، وفق ما قاله إدوارد.



وأضاف باعتبارنا أكبر بنك دولي في كل من الصين ومصر، يتمتع HSBC بموقع فريد يمكنه من تسهيل حركة الأعمال التجارية والتدفقات الاستثمارية الخارجية بين السوقين اللتين تتوافقان بشكل جيد في استراتيجيات التنمية وتوقعات النمو.

وقال سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "من الواضح أن الاقتصادين المصري والصيني يكملان بعضهما البعض بشكل جيد. فالروابط التجارية والاستثمارية القائمة فيما بينهما آخذة في الازدياد، ومع استمرار استقرار مصر، فإن هناك إمكانات واضحة للمزيد من التعاون، لا سيما في قطاع التصنيع الموجه للتصدير."

وأكد المنتدى على شبكة HSBC العالمية وتركيزه الاستراتيجي على تسهيل نمو الشركات الصينية في جميع أنحاء مصر والمنطقة ككل.