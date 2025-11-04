

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.31 جنيه للشراء، و 47.41 جنيه، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.



بنك مصر: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.



بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.



كريدي أجريكول: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.