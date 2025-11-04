تنمية المشروعات يضخ تمويلات جديدة بـ13.5 مليون جنيه في أسيوط

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على عقد إقراض بقيمة 8 ملايين جنيه لجمعية تنمية المجتمع بالعزية وجمعية تحفيظ القران بالتناغة الشرقية لتقوم الجمعيتين بتقديم تمويلات متنوعة للمشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة لأبناء محافظة أسيوط.

كما تم تسلم شيكات إقراض مباشر من جهاز تنمية المشروعات لخمسة من أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية بإجمالي تمويلات 5.5 مليون جنيه، وفقا لبيان الجهاز اليوم.

وجاء ذلك خلال استقبال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له، خلال الزيارة التي أجراها رحمي لمحافظة أسيوط، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية قطاع المشروعات بالمحافظة.

و قد ناقش باسل رحمي مع محافظ أسيوط ومسؤولي المحافظة عدد من ملفات التعاون المشترك، من بينها تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ووحدات الشباك الواحد بالجهاز.

كما تم بحث سبل التعاون لزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للمحافظة، من خلال تعزيز دعم الجهاز للمشروعات المقامة داخل المجمعات الصناعية، خاصة مناطق الصناعات الحرفية.



كما ناقش رحمي ومحافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمبادرة تشغيل الشباب والخريجين من أبناء المحافظة، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2025 بالتعاون بين الجهاز ومحافظة أسيوط، بهدف توفير فرص عمل لائقة من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وزراعية مثل الصوبات الزراعية والمزارع السمكية.