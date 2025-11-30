إعلان

غدا.. المركزي يبيع أذون خزانة بـ950 مليون دولار للمرة الخامسة خلال 2025

كتب : منال المصري

03:31 م 30/11/2025

البنك المركزي المصري

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام بقيمة 950 مليون دولار غدا الاثنين مع قرب استحقاق نظيرتها.

ويعد هذا العطاء الخامس المقوم بالدولار خلال 2025 آخرها الشهر الماضي باع بقيمة 1.55 مليار دولار بسعر فائدة 3.749%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وقبل نهاية العام الجاري من المقرر أن يبيع المركزي أذون خزانة بالدولار للمرة السادسة بقيمة 850 مليون دولار وهو آخر عطاء بالعام الحالي.

منذ 2012 يعمل البنك المركزي المصري على إعادة بيع 6 عطاءات من أذون الخزانة مقومة بالدولار على مدار العام تزامنا مع استحقاق دورية كل أذون فيها.

كما يطرح المركزي عطاءئين من أذون الخزانة مقومة باليورو كل عام في شهري أغسطس ونوفمبر.

