لأول مرة في مصر.. بطاقات CIB Visa Business للشركات متاحة عبر Apple Pay

أعلن البنك التجاري الدولي — مصر (CIB) — أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن كونه الأول في إدخال خدمة Apple Pay إلى سوق الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر لعملاء بطاقات. CIB Visa Business حيث هذه المبادرة كخطوة رائدة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول دفع مبتكرة آمنة وسريعة تناسب احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوفر خدمة Apple Pay لعملاء CIB من حاملي بطاقات Visa Business تجربة دفع متكاملة سواء في المتاجر أو داخل التطبيقات أو عبر الإنترنت, وفق بيان للبنك اليوم.

وكذلك إتمام عملية دفع لاتلامسية عند التجار يقوم العملاء بالضغط على الزر الجانبي مرتين ثم وضع جهاز ال iPhone أوApple Watch الخاص بهم بالقرب من نقاط الدفع لإتمام معاملات الشراء بكل أمان، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام تقنية التعرّف على الوجه (Face ID)، أو البصمة (Touch ID) أو عن طريق ادخال رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة الى رمز الأمان لمرة واحدة.

كما ويمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على iPhone وiPad وأجهزة Mac للقيام بعمليات الشراء بكل سرعة وسهولة عبر التطبيقات الذكية أو مواقع الويب الداعمة للتجار دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال معلومات البطاقة والشحن والفواتير في كل مرة.

وتتميز خدمة "Apple Pay" بأعلى درجات الخصوصية والأمان، حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خدمات "Apple"، بل يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في "Secure Element"، وهي شريحة معتمدة مصممة وفق أعلى معايير الصناعة ومهيأة لتخزين معلومات الدفع على الجهاز بكل بأمان.

ويمكن تفعيل خدمة "Apple Pay" من خلال جهاز ال iPhone من خلال فتح تطبيق "Wallet"، والضغط على إشارة " + "، ثم متابعة باقي الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر. بعد إضافة البطاقات على أي من أجهزة iPhone أو Apple Watch أو iPad أوMac، يستطيع العملاء استخدام الخدمة على الجهاز المحدد، فضلاً عن الاستفادة من جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات CIB.

وفي هذا السياق، صرح هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي: "في ظل تحديات المشهد الاقتصادي وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية وجهود الحكومة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال حلول رقمية آمنة، نفخر بأن نكون السباقين في تقديم Apple Pay لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. تمنح هذه الخطوة عملاءنا أدوات دفع آمنة وسهلة الاستخدام تساعدهم على تسريع تعاملاتهم اليومية وتطوير أعمالهم."

وتهدف المبادرة إلى تيسير العمليات اليومية لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل المدفوعات التجارية، دعم عمليات الشراء الإلكترونية، وتيسير إدارة النفقات التشغيلية بشكل أكثر أمانًا وكفاءة. يعكس هذا الإطلاق التزام CIB المستمر بدعم هذا القطاع الحيوي للمساهمة في نموه وقدرته التنافسية داخل السوق المحلي.