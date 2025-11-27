ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش و9 قروش، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.11 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و55.35 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 55.12 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و55.38 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك القاهرة: 55.09 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.33 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 55.09 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و55.33 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.16 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و55.39 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.