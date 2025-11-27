بنك مصر يوقع مع سوديك عقد تسهيل ائتماني دوار بـ 3 مليارات جنيه

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" توقيع عقد تسهيل ائتماني مع بنك مصر بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه بمدة تصل إلى أربعة سنوات، وبموجب هذا العقد سيمنح التسهيل الائتماني لسوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية.



وحضر التوقيع، وفق بيان للشركة اليوم، هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر وأيمن عامر المدير العام لمجموعة سوديك وعمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.



وقال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر إن هذا التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعالة بين بنك مصر والقطاع العقاري، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.



وقال أيمن عامر إن هذا التسهيل الائتماني يأتي تماشياً مع استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما يعتبر هذا التوقيع بمثابة شهادة عملية على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به الشركة وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة مركزها المالي.