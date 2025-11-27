إعلان

بنك مصر يوقع مع سوديك عقد تسهيل ائتماني دوار بـ 3 مليارات جنيه

كتب : منال المصري

11:08 ص 27/11/2025

سوديك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" توقيع عقد تسهيل ائتماني مع بنك مصر بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه بمدة تصل إلى أربعة سنوات، وبموجب هذا العقد سيمنح التسهيل الائتماني لسوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية.


وحضر التوقيع، وفق بيان للشركة اليوم، هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر وأيمن عامر المدير العام لمجموعة سوديك وعمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.


وقال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر إن هذا التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعالة بين بنك مصر والقطاع العقاري، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.


وقال أيمن عامر إن هذا التسهيل الائتماني يأتي تماشياً مع استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما يعتبر هذا التوقيع بمثابة شهادة عملية على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به الشركة وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة مركزها المالي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك مصر سوديك المرونة المالية تسهيل ائتماني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة