سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 6 قروش، بينما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع.