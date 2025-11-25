إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:35 ص 25/11/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 6 قروش، بينما استقر في 8 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.79 جنيه للشراء، و47.89 جنيه للبيع.

