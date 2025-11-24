ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي مصر والقاهرة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 24-11-2025، مقارنة بتعاملات امس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية، بينما استقر في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و 12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.