إعلان

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:43 ص 24/11/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي مصر والقاهرة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 24-11-2025، مقارنة بتعاملات امس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية، بينما استقر في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و 12.71 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية