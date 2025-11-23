إعلان

أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:48 ص 23/11/2025

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار الدينار الأردن والكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 23-11-2025، بينما تراجع سعر الدينار البحريني، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.59 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.43 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و125.99 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الريال القطري: 12.03 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.36 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و67.09 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الكويتى: 153.47 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و154.63 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

