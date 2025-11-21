انخفاض سعر اليورو في 4 بنوك خلال أسبوع
كتب : آية محمد
سعر صرف اليورو
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيه للشراء، و54.78 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 54.52 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و54.78 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.
بنك القاهرة: 54.51 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و54.77 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 54.59 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و54.85 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
البنك التجاري الدولي: 54.59 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و54.86 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.