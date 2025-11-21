ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.



