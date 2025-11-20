إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:49 ص 20/11/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 5 بنوك

