سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.59 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.58 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.