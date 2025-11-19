ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و22 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.