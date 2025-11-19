إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:07 ص 19/11/2025

أسعار العملات العربية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.86 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.19 جنيه للشراء، بزيادة 76 قرشًا، و 125.75 جنيه للبيع، بزيادة 77 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12 جنيهًا للشراء، بزيادة 7 قروش، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 66.23 جنيه للشراء، بزيادة 40 قرشًا، و66.91 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 153.35 جنيه للشراء، بزيادة 87 قرشًا، و154.45 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة