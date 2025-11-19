ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.86 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.19 جنيه للشراء، بزيادة 76 قرشًا، و 125.75 جنيه للبيع، بزيادة 77 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12 جنيهًا للشراء، بزيادة 7 قروش، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 66.23 جنيه للشراء، بزيادة 40 قرشًا، و66.91 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 153.35 جنيه للشراء، بزيادة 87 قرشًا، و154.45 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشًا.