قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على الشهادات في 10 بنوك

تواصل البنوك طرح شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة للعملاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل.

ويعقد البنك المركزي المصري سابع اجتماع له وقبل الأخير خلال 2025 يوم الخميس المقبل وسط انشقاق بين الآراء لتثبيت المركزي للفائدة أو مواصلة الخفض.

كانت بعض البنوك خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت قبل الشهر بعد خفض المركزي الأخير.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية 2025 على 4 مرات آخرها أكتوبر الماضي 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وفي السطور التالية يقدم مصراوي أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت والمتدرج في 10 بنوك.



البنك الأهلي

سعر العائد على الشهادات البلاتينية للعائد المتدرج: يتراوح بين 23% في السنة الأولى و18.5% للسنة الثانية، و14% في الثالثة لدوري العائد السنوي.

وتتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في الثالثة لدورية العائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنية.

الشهادة البلاتينة للعائد الثابت: سعر العائد 17% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" للعائد الثابت

- سعر العائد: 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشراء يبلغ ألف جنيه.

شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص

- سعر العائد: يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة، ويصرف شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد اليومي و16% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي، و15.5% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " Luxury ": تمنح عائدا 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائد 13% سنويا ويصرف العائد شهرياـ ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك أبو ظبي الأول

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تصرف عائدا 15% للعائد الشهري، و15.20% للعائد الربع سنوي، و15.30% للعائد النصف سنوي، و15.40% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "": تمنح عائدا سنويا 17% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 10 ملايين جنيه.

بنك saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 16.5% سنويا ويصرف شهريا، أو 17% يصرف كل 6 أشهر ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank":

- الشهادة الثلاثية " البريميم ": تتيح عائدا سنويا 17.75% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.