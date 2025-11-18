إعلان

قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:54 ص 18/11/2025

الجنيه المصري والدولار

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بششكل مفاجئ في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و27 قرشًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.


بنك قناة السويس: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات

