تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.48 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.51 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.