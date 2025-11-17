إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:30 ص 17/11/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.48 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.51 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي انخفاض سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو