انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 17-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
بنك مصر: 12.49 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.48 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 12.51 جنيه للشراء، و12.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.