تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.