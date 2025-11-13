إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتب : أحمد الخطيب

03:36 م 13/11/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.

