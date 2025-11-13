إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس

كتب : آية محمد

09:30 ص 13/11/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.


بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.


بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.


بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

