

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.



بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.



بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.