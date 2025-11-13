سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع.