إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : آية محمد

03:35 م 12/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه.

بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار ارتفع في 4 بنوك بنهاية تعاملات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح