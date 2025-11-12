ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه.
بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.