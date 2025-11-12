إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:02 م 12/11/2025

سعر اليورو

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.6 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و54.79 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك مصر: 54.6 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و54.79 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك القاهرة: 54.49 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 54.6 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.79 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.6 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.8 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

