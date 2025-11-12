ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر اليورو
ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 54.6 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و54.79 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
بنك مصر: 54.6 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و54.79 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.
بنك القاهرة: 54.49 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك الإسكندرية: 54.6 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.79 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.
البنك التجاري الدولي: 54.6 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و54.8 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.