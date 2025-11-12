إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

10:24 ص 12/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12-11-2025، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.18 جنيه للشراء، و47.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار 3 بنوك بداية تعاملات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح