كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، مقارنة بمستواها أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.54 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.95جنيه للشراء، و 125.51جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.98 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.11 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و66.79 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 153.11 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و154.13 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.