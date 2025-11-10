ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، بينما تراجع في بنك مصر، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.29 جنيه للشراء، و47.39، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.