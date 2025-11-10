إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

09:42 ص 10/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، بينما تراجع في بنك مصر، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.29 جنيه للشراء، و47.39، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
أجواء خريفية وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة