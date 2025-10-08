تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، بينما استقر في بنكين، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.47 جنيهًا للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.