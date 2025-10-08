إعلان

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

04:15 م 08/10/2025

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، بينما استقر في بنكين، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.47 جنيهًا للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

