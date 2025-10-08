أعلن البنك قيادة تحالف مصرفي لترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.1 مليار جنيه لصالح مشروع "آزاد فيوز"، بشرق القاهرة وقد تمت تغطية التمويل بمعدل 1.5 مرة، في دلالة واضحة على ثقة القطاع المصرفي في قوة قطاع التطوير العقاري المصري.

وبحسب بيان اليوم، فإن القرض يهدف إلى تمويل التكلفة الاستثمارية للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، الذي تطوره شركة التعمير للتطوير العقاري "شركة التعمير والاستشارات الهندسية"، إحدى أعرق الشركات العاملة في السوق المصري والمدرجة في البورصة المصرية، بخبرة تمتد لأكثر من سبعين عامًا في بناء وتطوير المجتمعات السكنية الحديثة.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني مصر المرتب الرئيسي الأولي و مسوق التمويل ووكيل التمويل والضمان وبنك الحساب و المقرض، بمشاركة كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، وبنك البركة بصفتهما المرتبين الرئيسيين والمقرضين، وبنك التنمية الصناعية "IDB"، بصفته المرتب الرئيسي وبنك حساب التعويضات والمقرض، فيما تولي مكتب سرى الدين دور المستشار القانوني للمُقرضين.

يقع مشروع "أزاد فيوز" في موقع استراتيجي بقلب القاهرة الجديدة، بجوار الجامعة الأمريكية، على مساحة إجمالية تبلغ 84922 متر مربع.

تم إطلاق المشروع في عام 2021، ومن المقرر استكماله بالكامل بحلول عام 2027، حيث اكتملت مرحلته الأولى بالفعل.