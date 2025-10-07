

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 -10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



سعر الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



سعر الدينار البحرينى: 124.90 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و126.48 جنيه للبيع، بتراجع 14 قروش.



سعر الريال القطري: 12.07 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.08 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا



سعر الدينار الأردنى: 66.61 جنيه للشراء، و67.38 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.



سعر الدينار الكويتى: 155.46 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و 155.74 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا.