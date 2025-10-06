

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة قيمة رصيد الذهب باحتياطيات النقد الأجنبي بنحو 1.755 مليار دولار خلال شهر سبتمبر إلى نحو 15.84 مليار دولار مقارنة بنحو 14.09 مليار دولار في أغسطس لينقذ احتياطي البلاد من التراجع.



ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 283 مليون دولار خلال شهر سبتمبر ليقفز إلى مستوى تاريخي عند نحو 49.53 مليار دولار.



وفي المقابل انخفض رصيد العملات الأجنبية السائلة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 1.473 مليار دولار خلال سبتمبر إلى نحو 33.649 مليار دولار مقارنة بنحو 35.122 مليار دولار في أغسطس.



ووحدت السحب الخاصة باحتياطي النقد الأجنبي ارتفع مليون دولار فقط خلال سبتمبر إلى نحو 44 مليون دولار مقارنة بـ 43 مليون دولار في أغسطس.