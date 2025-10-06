انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أمنية عاصم
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.68 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.65 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.