انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.68 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.65 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.