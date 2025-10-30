انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.06 جنيه للشراء، و125.63 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.99 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.16 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و66.87 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 153.44 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و154.57 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.