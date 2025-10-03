إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:29 م 03/10/2025

الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بينما استقر في بنك القاهرة، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.7 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.7 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.73 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.72 جنيه للشراء بتراجع 9 قروش، و12.77 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

